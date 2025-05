Rimini, ex Piccadilly in ristrutturazione: vetrofanie d’autore con la street art di Terzini

Vetrofanie di grande impatto saranno usate per decorare le vetrine di un negozio in ristrutturazione lungo corso d’Augusto, ossia Julian Fashion, il multibrand che sorgerà al posto di Piccadilly Mode.

Sei i messaggi in inglese che campeggeranno a breve sulle nove vetrine del negozio accendendo i fari su temi «come l’estate e “l’attesa prima del ritorno” oltre a frasi motivazionali». Un veicolo di comunicazione che si sposa con l’arte, dunque.

L’autore è Pietro Terzini, un artista lombardo laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Nato nel 1990 a Lodi, conta 644mila followers su Instagram, oltre a un seguito di 12.300 contatti su Linkedin. Ha lavorato per anni nel design e nella moda prima di dedicarsi all’arte. Tra le collaborazioni con brand iconici, ricordiamo Tiffany & Co., Valentino, Stella McCartney e Moncler ma anche Nike – Jordan e Vogue. Tra i suoi progetti più celebri, infine, un’installazione per il Duomo di Milano.