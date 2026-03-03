Rimini. Ex funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale: chiesto il rinvio a giudizio per il 61enne

La Procura di Rimini, nella figura del pm Davide Ercolani, ha chiesto il rinvio a giudizio per il 61enne, ex funzionario della Prefettura, indagato per violenza sessuale nei confronti di alcune donne straniere che si erano rivolte a lui per svolgere pratiche burocratiche relative alla permanenza in Italia. Reato aggravato dall’averlo commesso mentre svolgeva una funzione pubblica. L’indagine, condotta dalla Squadra mobile della Questura di Rimini, era stata avviata la scorsa estate dopo la denuncia di una vittima.