Rimini. Ex funzionario della Prefettura accusato di violenza sessuale: chiesto il rinvio a giudizio per il 61enne

L’uomo, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del Foro di Rimini, durante l’interrogato preventivo, rispondendo alle domande della gip Raffaella Ceccarelli aveva fornito la sua personale versione dei fatti, definendosi pentito e rattristato per quanto avvenuto e dicendosi pronto a risarcire le donne offese dai suoi comportamenti. Tra le preoccupazioni del 61enne, oltre a quella di mostrare costernazione per l’incresciosa vicenda, anche quella di non perdere il posto di lavoro, descritto come unica fonte di entrate e sostentamento. La stessa giudice che poi lo aveva sospeso temporaneamente dal suo incarico in Prefettura e con un’ordinanza interdetto l’uomo dalle attività inerenti il rapporto con il pubblico, autorizzando però lo svolgimento di attività necessarie al servizio della collettività, in assenza di pubblico o da remoto. Niente misura cautelare degli arresti domiciliari quindi per il 61enne, come invece richiesto dal pm Davide Ercolani.

A far scattare le indagini, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Rimini e terminate proprio nella Giornata contro la violenza sulle donne, come detto è stata la denuncia di una donna straniera che la scorsa estate si era rivolta alla Prefettura per ottenere dei documenti. Le molestie (tra cui palpeggiamenti alle cosce, baci ai capelli e sulle labbra, abbracci e occhiate indiscrete ai seni) sarebbero avvenute mentre il funzionario svolgeva le proprie mansioni redigendo atti burocratici per le utenti, come richiesta della cittadinanza, visto e nullaosta per il matrimonio. Da quanto emerso, pare che siano almeno tre le vittime di episodi documentati da intercettazioni e immagini, ma solo una alla fine ha avuto il coraggio di denunciarlo.