Rimini, ex fighter professionista in manette per il furto in un ristorante

L’uomo è stato trovato con alcune bottiglie di alcolici e il denaro contante sottratto dalla cassa del locale, refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’azione furtiva è stata interrotta dallo scattare dell’allarme, spaventando il 34enne che si è dato alla fuga, venendo però rintracciato dai carabinieri, accorsi al ristorante con il suono dell’antifurto. Ammanettato in flagranza di reato, è stato condotto in caserma in attesa del giudizio per direttissima che si è celebrato ieri mattina. Comparso davanti al gip, l’arresto dell’ex pugile è stato convalidato, ma è stato rimesso in libertà, con il giudice che ha adottato per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.

E’ finito in manette, seppur per poco, l’ex campione europeo di kickboxing, a lungo atleta professionista del Fight club di Rccione, Giuseppe De Domenico. Il 34enne riccionese è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della compagnia di Riccione, catturato pochi istanti dopo aver messo a segno un furto al ristorante Mosca bianca, in zona Marano, a Riccione.

Nei confronti di quello che anni addietro, nel 2015, trionfò aggiudicandosi il titolo europeo di professionista di k-1, risultano anche diverse denunce e precedenti legati a furti e reati contro il patrimonio. E sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine in merito ai numerosi episodi di sottrazione di oggetti, ma anche di beni di generi alimentare, lamentati e spesso segnalati dagli albergatori della zona di Rimini sud e Riccione nord, come l’area del Marano, dove appunto l’uomo è stato bloccato l’altra sera dai carabinieri. Al momento si tratta però solo di ipotesi investigative. Nulla infatti è contestato al 34enne che è tornato in libertà, anche se per diversi giorni alla settimana dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria per l’obbligo di firma.

Solo nel 2018, De Domenico era stato premiato dal Comune di Riccione in quanto membro del locale Fight Club, ricevendo un attestato per il suo impegno sportivo nell’ambito delle discipline della Thai Boxe, Muay Thai e K1, che lo videro cimentarsi con ottimi risultati in numerose manifestazioni sia nazionali che internazionali. Tra queste, il torneo “Fight night” a Saint Tropez nel 2018, uno dei più importanti della disciplina K1 a livello mondiale.