Rimini, ex fighter professionista in manette per il furto in un ristorante

E’ finito in manette, seppur per poco, l’ex campione europeo di kickboxing, a lungo atleta professionista del Fight club di Rccione, Giuseppe De Domenico. Il 34enne riccionese è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dai carabinieri della compagnia di Riccione, catturato pochi istanti dopo aver messo a segno un furto al ristorante Mosca bianca, in zona Marano, a Riccione. L’uomo è stato trovato con alcune bottiglie di alcolici e il denaro contante sottratto dalla cassa del locale, refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’azione furtiva è stata interrotta dallo scattare dell’allarme, spaventando il 34enne che si è dato alla fuga, venendo però rintracciato dai carabinieri, accorsi al ristorante con il suono dell’antifurto. Ammanettato in flagranza di reato, è stato condotto in caserma in attesa del giudizio per direttissima che si è celebrato ieri mattina. Comparso davanti al gip, l’arresto dell’ex pugile è stato convalidato, ma è stato rimesso in libertà, con il giudice che ha adottato per lui la misura cautelare dell’obbligo di firma.