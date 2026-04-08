Rimini, ex colonia Murri: via libera all’acquisto da parte del Comune

Un investimento da oltre mezzo milione di euro per acquisire l’ex colonia Murri. All’operazione messa in campo dal Comune di Rimini arriva questa mattina il via libera in commissione: si tratta di una proposta di concordato fallimentare con assuntore per l’acquisizione del diritto di superficie del compendio immobiliare costituito dall’ex colonia e dal parco Mediterranea. Per poi avviare un vero percorso di riqualificazione del complesso, superando l’attuale stato di degrado. La società “Rimini e Rimini” è titolare dal 2010 del diritto di superficie di durata novantennale e finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi per il recupero dell’immobile e la sua riconversione a fini commerciali non alimentari. Il termine di attuazione di 10 anni previsto nel relativo Piano particolareggiato per effetto delle proroghe scade nel 2031. E come spiegano in commissione gli assessori al Patrimonio Francesco Bragagni e alla Pianificazione del territorio Valentina Ridolfi, con la proposta di concordato l’amministrazione intende entrare nella piena proprietà dell’area, con l’obiettivo di superare le previsioni contenute nel piano particolareggiato. La valutazione economica contenuta nella proposta è di 520.000 euro, già stanziati nel bilancio di previsione, definita sulla base della perizia effettuata dalla curatela. Si tratta, mette in luce Bragagni, dello strumento che offre “maggiori garanzie di rientrare con sicurezza e tempestività dell’area. Evitando così anche l’opzione della possibile asta pubblica, con le incognite che questa apre”.