Rimini. Ex colonia Enel, una nuova piazza con parco e piscine entro il 2029

Esproprio e demolizione entro il 2025, lavori al via tra due anni, area completamente riqualificata entro il 2029. L’assessore all’Urbanistica, Roberta Frisoni, traccia la linea per l’ex colonia Enel. Con tanto di iter burocratico pianificato e con percorso a tappe ravvicinate. «La progettualità rientra tra gli interventi considerati strategici dall’Amministrazione - sottolinea l’assessora -. Per questo entro ottobre parteciperemo al bando regionale di rigenerazione urbana da 24 milioni di euro, che ci permetterà di ottenere, una volta vinto, un co-finanziamento massimo di 1 milione e 250mila euro, a copertura del 50% delle spese previste».

E sarà un’operazione ambiziosa quella che interesserà l’intera zona. Mirata a ridisegnare, in chiave moderna, ma rispettosa del disegno architettonico del Parco del mare, una vasta area del lungomare tra Marebello e Rivazzurra. Spiega Frisoni: «Lavoreremo su più fronti. Da un lato esploreremo l’interesse di strutture ricettive o imprese turistiche a realizzare, a proprie spese, un parcheggio interrato con posti pertinenziali alle stesse attività. Dall’altro redigeremo il progetto della nuova piazza che sarà un trionfo di verde, piscine e giochi d’acqua che potrebbero essere realizzati anche tramite forme di partenariato pubblico privato. Non prima, naturalmente, di aver espropriato e demolito, entro il prossimo anno, l’ex colonia». La riqualificazione dell’ex colonia Enel è un intervento prioritario per la zona sud di Rimini. E per la messa in sicurezza di quelle aree da tempo abbandonate e diventate luogo di ritrovo per sbandati e senzatetto. «Per questo che sarà candidata al bando di rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna. Con una previsione di inizio lavori entro marzo del 2026». E la rapidità con cui Palazzo Garampi si sta muovendo è legata anche al destino dei fondi pubblici. Che potrebbero essere persi. «Il bando prevede il 2029 come data ultima entro la quale dover, obbligatoriamente, terminare l’opera. Per cui procederemo nei tempi più rapidi possibili – conclude l’assessora – per arrivare a regalare alla città l’opera terminata anche prima del 2029».

Intanto, entro ottobre e novembre, tra Marebello e Rivazzurra, partiranno i lavori per la realizzazione del tratto 7 del Parco del mare, tra viale Siracusa e viale Latina, che saranno ultimati per l’estate 2025.