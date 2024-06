Rimini, ex Colonia Enel, la Regione rimuove il vincolo. Sadegholvaad: “Dobbiamo superare uno dei massimi simboli del degrado”

“Un risultato di squadra importante per fare in modo che a Rimini sud possa essere superato uno dei massimi simboli del degrado”.

Esulta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, venendo a sapere del via libera di questa mattina in commissione Territorio in Regione alla rimozione del vincolo sulla ex colonia Enel. “Era un obiettivo di mandato che sembrava anche folle metterci mano con l’idea di arrivare a una possibile demolizione dell’immobile”, sottolinea il primo cittadino. Prospettiva che si spera di realizzare nel 2025. “Le colonie - prosegue - sono pezzi importanti della nostra città: alcune hanno una valore inestimabile ed è giusto che abbiano dei vincoli della Sovrintendenza”. Invece “in altri casi questi vincoli rischiano di vincolarci al degrado per sempre”. Per la colonia Ex Enel la giunta Sadegholvaad pensa a un finale diverso e “con determinazione abbiamo messo in campo tutte le relazioni possibili per fare in modo di rimuovere il vincolo. Siamo partiti come Comune, poi come Provincia e oggi la Regione l’ha rimosso”. Ora, conclude il primo cittadino, “lavoreremo per l’acquisizione dell’immobile. Abbiamo già ragionato con la curatela fallimentare per porre un vincolo finalizzato all’esproprio e per tutte le procedure per acquisire l’immobile e riqualificare l’area. La rimozione del vincolo è fondamentale, altrimenti sarebbe intoccabile”.