Rimini, ex Cinema Astoria, dal 22 aprile via al primo stralciodi lavori

Al via dal 22 aprile il primo stralcio di interventi per la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale dell’ex Cinema Astoria, un luogo storico della città di Rimini. Con un investimento di 500 mila euro, questa fase di lavori include un insieme di misure di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti che avranno una durata complessiva di sei mesi. Una serie di azioni che, in parallelo, mira a consolidare la trasformazione già in atto dell’ex Cinema Astoria in un vero e proprio hub sociale e culturale del territorio nella sua funzione di luogo di incontro adatto a ospitare performance, laboratori artistici, eventi, workshop e tanto altro. Nello specifico, questi interventi riguarderanno la realizzazione di alcuni adeguamenti all’impianto elettrico, e di rilevazione incendi, oltre a puntuali opere edili nella zona del foyer posta al piano terra e primo. Saranno inoltre effettuati rinnovamenti sostanziali agli impianti elettrico e di rilevazione incendi della Sala piccola al piano terra, con modifiche alle sedute. Per quanto riguarda l’esterno, è previsto il completamento del consolidamento delle facciate, nonché delle rampe e delle scale. I lavori saranno realizzati dalla Ditta Elettro Service di Ambrosone Michele di Asti che si occuperà delle fasi operative, garantendo standard elevati e il rispetto delle normative vigenti. “Con questo progetto - sottolinea il Comune in una nota - si mira a rigenerare e configurare l’ex Cinema Astoria come uno spazio dinamico e inclusivo, rafforzando il suo legame con la comunità cittadina e la sua vocazione di luogo di comunità.