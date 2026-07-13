Rimini, ex campioni di basket Over 50 fondano una squadra di ciclismo

Chi l’ha detto che una volta appese le scarpe al chiodo rimanga solo la nostalgia? A Rimini un gruppo di vecchie glorie del basket locale, e non solo, ha deciso di rimettersi in gioco salendo in sella, dimostrando che l’agonismo e l’amicizia non hanno età. È nato così l’OFC Cycling, un nuovo e originale team ciclistico riminese composto interamente da ex cestisti “Over 50” che per trent’anni si sono dati battaglia nei palasport di varie categorie. Tra le fila della squadra spiccano anche nomi illustri del professionismo di Serie A, come Max Romboli, indimenticato ex Virtus Bologna, e Matteo Panzeri, in massima serie con la Marr Rimini nei primi anni Novanta. Oggi la loro nuova palla a spicchi è diventata la ruota di una bicicletta, da spingere con passione tra percorsi su strada e gravel.

L’idea di unire questo gruppo di amici a pedali è venuta a Fabio Cappelli, riminese purosangue e dirigente d’azienda, che ha sponsorizzato il team con il brand OFC e disegnato la coloratissima divisa. Dietro alle risate e allo spirito goliardico, però, c’è un messaggio sociale di stretta attualità: sulla schiena di ogni maglia campeggia infatti la scritta “Respect 1,5 metri”, la distanza minima di sicurezza che il Codice della Strada impone ai veicoli durante il sorpasso di una bicicletta. Come spiega lo stesso fondatore Cappelli, dopo aver sgomitato sotto i canestri per una vita, oggi il gruppo pedala nello splendido entroterra romagnolo mantenendo lo spirito sportivo di sempre, ma con l’obiettivo di promuovere il rispetto reciproco tra automobilisti e ciclisti. Il team è già pronto a farsi notare sulle strade, tra sana fatica, birra e grigliate per il classico “terzo tempo”, offrendo un bellissimo esempio di come lo sport possa unire, divertire e sensibilizzare.