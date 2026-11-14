Rimini. Ex Area Ghigi, pubblicato il bando per completare il nuovo polo del calcio

Il Comune di Rimini ha pubblicato il bando per affidare i lavori di completamento del nuovo centro sportivo nell’ex Area Ghigi, in zona Gaiofana. Si tratta di un investimento da 1,5 milioni di euro destinato a ultimare il cuore dell’impianto calcistico, con l’obiettivo di consegnare la struttura alla città in tempo per l’avvio della stagione sportiva 2027-2028.

L’intervento interesserà una superficie complessiva di quasi 62mila metri quadrati e doterà il territorio di un polo all’avanguardia composto da sette campi: quattro regolamentari a undici (due in erba naturale e due in sintetico), due a otto e uno a cinque in erba sintetica. Il progetto, sviluppato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico, comprende anche gli spogliatoi, l’impianto di illuminazione, un accesso dedicato e circa 700 metri quadrati di nuovi parcheggi.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e le imprese interessate avranno tempo fino al prossimo 4 gennaio per presentare le proprie proposte. Una volta assegnato l’appalto, la ditta vincitrice avrà 180 giorni di tempo per portare a termine il cantiere.