Rimini, ex area Ghigi, il cantiere è ripartito: “Potenziamo l’impiantistica sportiva”

Sono partiti formalmente ieri mattina i lavori di manutenzione straordinaria dell’ex area Ghigi, prima fase di un progetto complessivo che consentirà il completamento del nuovo Centro sportivo dedicato al calcio e la complessiva rigenerazione del luogo.

Dopo essere tornata in possesso dell’area a seguito della risoluzione del contratto col privato inadempiente, l’Amministrazione ha pianificato un programma di interventi per la progressiva trasformazione di questo spazio in un polo sportivo e di aggregazione per la città.

Si partirà dalla manutenzione e conservazione delle opere già realizzate. In queste prime settimane si procederà quindi con il completamento dei due campi da calcio sintetici da undici, con interventi mirati alla protezione del manto artificiale già posato e per rendere idonei i due campi alla omologazione. Si interverrà inoltre sull’edificio principale, con il completamento della copertura e la messa in sicurezza degli accessi, così da evitare l’ingresso ai non autorizzati. È prevista infine la pulizia dell’area di cantiere, con la rimozione dei materiali abbandonati. I lavori sono stati affidati da Anthea che si avvarrà di due ditte per l’esecuzione degli interventi.

Si tratta di un investimento da 360mila euro a cui seguirà entro la fine dell’anno l’avvio del primo stralcio di interventi per il completamento delle dotazioni del nuovo centro sportivo. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori, già progettati e finanziati per 1,5 milioni di euro, che comprendono il completamento degli spogliatoi, il rifacimento dei due campi da calcio in erba naturale, di un campo a 8 in sintetico e l’illuminazione di altri quattro campi, oltre a nuovi percorsi pedonali e un parcheggio da circa 640 metri quadrati. Complessivamente, il nuovo centro sportivo metterà a disposizione della città sette campi da gioco: quattro da calcio a 11 (due in erba naturale e due in sintetico), due campi a 8 e un campo a 5 in sintetico.

«Si avvia un percorso che vede l’Amministrazione riprendere in mano direttamente un progetto centrale nel programma di potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina – sottolinea l’assessore allo Sport Michele Lari –. Siamo ora nelle condizioni di dare seguito al cantiere lasciato incompiuto dal privato, prima salvaguardando quanto già presente a partire dai due campi in sintetico, per poi procedere con il primo stralcio funzionale. L’obiettivo di arrivare nel più breve tempo possibile a dotare la città di un centro che ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento per il movimento calcistico».