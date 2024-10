Rimini. Ex area Forlani in via Dario Campana, il Comune la prende all’asta: uffici e maxi parcheggio

Colpo grosso del Comune. Che si aggiudica, in un’asta pubblica, un complesso immobiliare, quello dell’ex area Forlani, in via Dario Campana, a ridosso del parco Marecchia, fino al 2006 sede Hera, a prezzo di saldo: 1 milione e 530 mila euro contro i 9.024.600 euro del prezzo base fissato qualche anno fa. E così, dopo una serie di aste andate deserte, l’ultima il 19 giugno (2 milioni e 300 mila euro il prezzo stabilito), il 25 settembre scorso, in una nuova seduta d’asta, l’offerta di Palazzo Garampi, peraltro unica, ha bloccato la vendita. Definitivamente. Determinando il passaggio della struttura, finita all’incanto all’interno di un concordato preventivo, direttamente al Comune. Che, con un intervento di riqualificazione, potrebbe destinarla ad ospitare gli uffici comunali da anni insediati - dietro pagamento di un cospicuo canone d’affitto - negli immobili di via Rosaspina e di via Perticara/via Circonvallazione, in cui sono collocati i circa 320 dipendenti dei settori pianificazione e gestione territoriale, urbanistica, infrastrutture e qualità ambientale, facility management, mobilità, settore amministrativo, patrimonio, waterfront e nuovo demanio e sviluppo economico, dipartimento servizi di comunità e uffici della tutela minori. Ma non solo. Perché nelle intenzioni dell’Amministrazione Sadegholvaad c’è anche il progetto di creare nuovi spazi verdi a servizio del quartiere e del parco Marecchia. E di realizzare un nuovo parcheggio pubblico di almeno 380 posti auto che, insieme agli attuali parking, a raso, “Scarpetti”, e, coperto, “Italo Flori”, garantirebbe al cuore antico di Rimini un “triangolone” da 1.200 spazi auto, che, di fatto, risolverebbe il grave problema della sosta in centro.