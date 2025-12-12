Rimini. Evade durante una visita medica: caccia all’uomo

Un detenuto della Casa Circondariale di Rimini è evaso questa mattina dall’ospedale civile della città, dove era stato accompagnato per una visita medica urgente. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche della fuga, né sono state rese note le generalità dell’evaso, che sembrerebbe essere di nazionalità extracomunitaria.

“Fra suicidi, omicidi, violenze, stupri, traffici illeciti, aggressioni agli operatori – quasi 4mila dall’inizio dell’anno – e continue evasioni, ci chiediamo cosa debba ancora accadere affinché il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il governo Meloni si destino e assumano provvedimenti concreti rinunciando alla sterile propaganda”, ha dichiarato in una nota Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

Le ricerche dell’evaso sono attualmente in corso da parte della Polizia Penitenziaria e delle altre forze dell’ordine. “Confidiamo che ancora una volta il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, con le sue articolazioni territoriali, possa risolvere la situazione. Ma non si può continuare a turare falle mentre altri squarci si aprono”, ha aggiunto De Fazio.

Il Segretario della UILPA PP ha poi fornito dati allarmanti sulla situazione del carcere di Rimini: “166 detenuti sono ‘stoccati’ in 118 posti disponibili, con un sovraffollamento del 41%, mentre gli agenti di Polizia Penitenziaria sono solo 124 quando ne servirebbero almeno 198, con una carenza del 37%. Nel Paese i reclusi ammontano a 63.656 a fronte di soli 46.213 posti disponibili, e alla Polizia Penitenziaria nelle carceri mancano almeno 20mila agenti”.

“Serve intervenire subito per deflazionare la densità detentiva, potenziare concretamente gli organici della Polizia Penitenziaria, ammodernare strutture e infrastrutture, garantire l’assistenza sanitaria e psicologica, ma anche avviare riforme complessive dell’esecuzione penale, specialmente quella inframuraria”, ha concluso De Fazio.