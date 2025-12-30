Rimini. Evade dai domiciliari per portare la figlia al McDonald’s

Agli arresti domiciliari per tentato omicidio, evade per portare la figlia a cenare al McDonald’s, ma viene tradito dal braccialetto elettronico che, attivandosi, avvisa i carabinieri. Si è conclusa così la “libera uscita” del 34enne bulgaro Yulian Tanin Dimitrov, arrestato dai militari sabato sera a Viserbella.
Processato ieri mattina per direttissima, per lui (difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli) la giudice Eleonora Busnelli, una volta convalidato l’arresto, non ha disposto alcuna misura cautelare dopo che l’uomo in aula si è giustificato dicendo che non sarebbe riuscito a dire di no di fronte all’insistenza della figlia di uscire per cenare nella nota catena di fast food. Non accolta quindi la richiesta della Procura che per lui aveva invece chiesto gli arresti domiciliari. Misura cautelare che però il 34enne dovrà comunque continuare a scontare per il tentato omicidio di una prostituta 29enne avvenuto a colpi di pistola il 19 maggio 2024 nel ravennate nella zona della cava “Manzona Vecchia”, tra Savio e Fosso Ghiaia. Reato per il quale l’uomo, ex protettore della vittima (che riportò ferite alle braccia), un mese fa ha patteggiato cinque anni di carcere.