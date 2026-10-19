Rimini, estate da record per il mare pulito: solo 13 divieti di balneazione, è il dato più basso dal 2011

L’estate 2026 va in archivio con un record storico per la costa riminese: è stata infatti la stagione con il numero più basso di divieti di balneazione dal 2011 a oggi. Tra maggio e settembre sono stati appena 13 i divieti registrati, a fronte di ben 51 aperture degli sfioratori a mare causate dalle intense precipitazioni estive. Solo in un caso su quattro l’apertura delle paratie ha reso necessario lo stop ai bagni, confermando l’ottima tenuta del sistema idraulico cittadino anche nei giorni di forte pioggia.

Per trovare un dato simile bisogna risalire al 2021, quando i divieti furono sempre 13 ma con un livello di piovosità quasi dimezzato rispetto a quello attuale. Andando indietro fino al 2011, prima dell’avvio delle grandi opere infrastrutturali, l’apertura degli scarichi portava al divieto di balneazione quasi nel 99% dei casi. Numeri che testimoniano l’efficacia del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (Psbo), l’imponente piano di interventi realizzato da Comune e Gruppo Hera che ha trasformato la gestione ambientale della costa tra vasche di prima pioggia, potenziamento del depuratore di Santa Giustina e separazione delle reti fognarie, permettendo anche il ritorno della Bandiera Blu. I dati periodici di Arpae confermano la totale conformità delle acque, mentre i cantieri del Psbo proseguono ora con gli ultimi tasselli a Bellariva, Rivazzurra e nella zona nord per completare definitivamente l’opera.