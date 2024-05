Rimini. Estate a tutta musica e c’è anche Angelina Mango

RIMINI. “La noia”, ma anche le lacrime, la gioia, la grande musica. C’è anche Angelina Mango tra gli artisti che questa estate solcheranno i palchi della riviera riminese. La vincitrice di Sanremo 2024 si esibirà il 26 e il 27 luglio per l’Rds Summer festival.

Assistendo con stupore alla magnifica ed emozionante performance di Angelina davanti ai riflettori dell’Eurovision song contest, il sindaco di Rimini non può che pensare all’ampia vetrina, nonché fucina di eventi, in cui si trasformerà Rimini nei prossimi mesi.

Eventi che in futuro avranno grandi spazi ad ospitarli. «La “cupola” dentro i padiglioni della fiera di Rimini - afferma Sadegholvaad - la cui realizzazione rientra nel programma di sviluppo di Ieg e sarà capace in futuro di ospitare al chiuso tra i 15mila e i 18mila spettatori per concerti ed eventi sportivi internazionali».

Note ed emozioni

«La pazzesca esibizione di Angelina Mango all’Eurovision che si sta svolgendo in Svezia in qualche modo ci riporta a Rimini - commenta il primo cittadino -, visto che la giovanissima interprete sarà in città il prossimo 26 e 27 luglio». E la memoria, continua il sindaco, «connette i fili in maniera bizzarra: con Angelina Mango torna in mente una foto che, di recente, ho visto pubblicata sui media locali. Un’altra giovanissima, Mimì Bertè, poi anche Mia Martini, che si esibisce nel locale riminese del leggendario compositore musicale Carlo Alberto Rossi, il Whisky Juke Box». Un’immagine, quella evocata dal sindaco, tratta dal libro “La Rimini del Rock’n roll”, di cui Oreste Ruggeri è l’autore, pubblicata da Panozzo Editore. Volume che verrà presentato oggi alle 17 alla Biblioteca Gambalunga.

Rimini al centro

Del resto, non è nuova la liaison tra la città di Fellini e la musica pop, quella da ballare e canticchiare nelle notti spensierate del luogo che per decenni fu il “divertimentificio” d’Europa.

«C’è un lungo e robusto filo che lega la nostra città alla musica leggera. Non è solo questione dei quasi 700 brani che portano la parola “Rimini” nel titolo. Ci sono le grandi star della musica italiana che, dagli anni Cinquanta in poi, si sono esibite nei mitici locali della Riviera. Dal prezioso scrigno iconografico della Biblioteca Gambalunga emergono centinaia di questi immagini: Buscaglione, Mina, Ornella Vanoni, Celentano, Rita Pavone, Bobby Solo, Lucio Battisti, Milva e tanti altri fino ad arrivare a Jovanotti e alla data zero del tour di Vasco Rossi nel 2023 allo stadio Romeo Neri».

Ecco che quindi si inserisce perfettamente, nella sua storia e nella “vocazione”, la scelta del Comune di Rimini, con il supporto di Italian exhibition group, di investire nella creazione di «nuovi grandi e avveniristici spazi», come appunto quello della cupola nel quartiere fieristico. «Queste storie - conclude il sindaco Sadegholvaad, riferendosi ai grandi nomi della musica che si sono esibiti a Rimini - fanno parte della nostra Storia. Ed è una Storia che intendiamo continuare nei prossimi anni».