Rimini, espulsa dall’Italia per tre anni, viene scoperta e arrestata a Miramare

Una cittadina straniera, già destinataria di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Como nel mese di marzo, è stata rintracciata nel territorio di Rimini, zona Miramare, dalla Polizia di Stato. La donna, che era stata allontanata dal Paese ed accompagnata alla frontiera, è tornata illegalmente in Italia, violando il provvedimento a suo carico. La donna, in precedenza, era stata allontanata per possesso di una carta di identità contraffatta. A seguito del controllo effettuato dalla Polizia di Stato, la straniera è stata tratta in arresto, in quanto rientrata sul territorio nazionale violando il divieto di reingresso per 3 anni, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la giornata odierna.