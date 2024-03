Rimini, esplode una bombola di gas metano. Operaio 40enne ustionato al volto

Si allunga ancora l’elenco degli incidenti sul lavoro registrati in provincia di Rimini. Nel pomeriggio di mercoledì un uomo di 40 anni, originario della Romania, è stato investito in pieno viso dalla fiammata di ritorno divampata da una fuga di gas metano in una bombola che stava ispezionando. L’uomo, nonostante le gravissime ferite provocate dalle lingue di fuoco che lo hanno “aggredito” proprio in faccia, è fortunatamente fuori pericolo di vita. Tuttavia, ha di fronte a sé a un lungo ricovero nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove dovrà restare per circa un mese.

La vicenda

L’episodio si è verificato intorno alle 16 di pomeriggio, in un’azienda del territorio comunale di Coriano che si occupa di vendita di bombole di gas, revisione e manutenzione. Ed è proprio mentre il 40enne stava facendo delle verifiche di controllo a una bombola contenente gas metano che è accaduto il grave incidente. L’esatta dinamica, però, è ancora al vaglio della Medicina del lavoro e dei carabinieri della Compagnia di Riccione, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Vista la gravità della situazione, per l’operaio rumeno è stata fatta alzare in volo l’elimedica proveniente da Ravenna per condurlo con la massima urgenza al nosocomio cesenate dove è operativo il reparto specializzato nella cura delle ustioni. A dare l’allarme sono stati i colleghi, che di fronte alla scena terribile dei vedere il fuoco divampare all’improvviso e raggiungere in viso l’operaio, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Lunga lista

Purtroppo, quello di mercoledì, è solo l’ultimo incidente che si è verificato sul lavoro, dopo che la scorsa settimana un operaio di 44 anni è precipitato da 10 metri di altezza dal terzo piano di un edificio in costruzione nella zona di San Giuliano mare. Anche lui finito in ospedale in gravi condizioni, ma fortunatamente fuori pericolo di vita. Nel territorio di Coriano, inoltre, alla fine di gennaio, si è verificato anche l’incidente all’inceneritore di Coriano, dove a seguito dell’esplosione di un nastro trasportatore sono rimasti feriti tre operai, uno più gravemente degli altri.