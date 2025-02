Rimini. Escursionisti morti sul Gran Sasso, presentato un esposto in Procura

RIMINI. Esposto alla Procura di Teramo sul fatale incidente che è costato la vita a Luca Perazzini, di 42 anni, e a Cristian Gualdi, di 48, scivolati in un canalone sul Gran Sasso a quota 2.700 metri, dove erano rimasti bloccati dal 22 dicembre, la domenica prima di Natale. I due uomini erano stati poi individuati il 27 dicembre, quando il miglioramento del tempo aveva consentito il sorvolo aereo e la partenza delle squadre da terra. Il fratello di Luca Perazzini, Marco, si è rivolto all’avvocata Francesca Giovanetti e al collega Luca Greco per presentare un esposto alla Procura di Teramo al fine di chiarire le circostanze del terribile incidente. Innanzi tutto, si chiede di chiarire se alla luce della fortissima tempesta che è arrivata il pomeriggio del 22 dicembre sarebbe stato il caso che il sindaco o una qualche autorità competente emanasse un’ordinanza urgente, in maniera preventiva e prima del peggioramento meteo, per chiudere la funivia e magari evitare la salita sulla montagna.

