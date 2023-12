Rimini. Escursionista smarrito nella bufera di neve: salvato in extremis dopo sette ore di ricerche

Ha seriamente rischiato di non poterla raccontare, la disavventura di cui è stato protagonista il 31enne riminese che ha deciso di trascorrere il ponte dell’Immacolata tra i boschi dell’Appennino emiliano.

Nonostante l’equipaggiamento accurato e la conoscenza delle tecniche di sopravvivenza, il giovane uomo originario del comune di Cattolica non aveva considerato di dover affrontare una tormenta di neve e il vento gelido nel buio della notte: persi tutti i punti di riferimento, non trovando più la strada del ritorno, alle 19 di sabato è stato costretto a chiamare il Soccorso alpino, con il cellulare, che fortunatamente prendeva, per attivare le operazioni di recupero. Per quasi sette ore, fino alle 2 di notte, ha atteso che i soccorritori lo raggiungessero per portarlo in salvo. Quando sono arrivati, il 31enne era in ipotermia, rannicchiato nel sacco a pelo che aveva sistemato in un buco nella neve, bagnato fradicio, eppure vigile e con i nervi saldi.