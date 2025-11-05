Rimini. Escort di lusso nascose 5 milioni di euro al Fisco: assolta

Oggi, dunque, non solo è liberata dal peso del reato di evasione fiscale, ma non dovrà nemmeno versare un euro allo Stato italiano e potrà dunque continuare a godersi i suoi risparmi a Dubai, dove nel frattempo ha acquistato un attico e sospeso la sua attività.

I 5 milioni, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbero “l’imponibile”, ossia la somma su cui la donna avrebbe dovuto calcolare le tasse da pagare. Tra il 2010 e il 2015, avrebbe totalizzato guadagni eccezionali che avrebbe trasferito a San Marino. Già dieci anni fa si parlava di diversi milioni di euro, al netto delle spese per mantenere una vita agiata e un appartamento di lusso a Riccione. Sul Titano il denaro guadagnato con il sesso, però, era solo transitato, tanto che successivamente i soldi ricomparirono a Montecarlo e infine a Dubai, dove la donna vive oggi.

Per l’Agenzia delle Entrate, quella della escort doveva essere considerata una ditta individuale e quindi aveva un obbligo di versamento delle imposte sui reddito o sul valore aggiunto (Iva) per cui avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dei redditi almeno dal 2010 al 2015. Secondo il Fisco, ad esempio, la donna nel solo 2010 avrebbe dovuto pagare tasse su un reddito di ben 2.883.024 e così discorrendo negli anni successivi fino ad arrivare a 5 milioni di evasione totale in 5 anni. Le sue prestazioni valevamo fino a 5mila euro per un weekend e in un giorno normale di lavoro riusciva ad incassare fino a 10mila euro.