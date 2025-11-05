Rimini. Escort di lusso nascose 5 milioni di euro al Fisco: assolta

RIMINI. E’ stata assolta per intervenuta prescrizione la escort oggi 44enne che aveva “in sospeso” col Fisco una cifra di ben 5 milioni di euro. Importo corrispondente alle tasse non versate rispetto ai lauti guadagni realizzati dalla donna, prostituta di alto livello di origini ungheresi che per alcuni anni risiedette a Riccione, la quale tra i clienti annoverava anche tanti, tantissimi, “vip”. Tanto che quei guadagni milionari riuscì a realizzarli in soli cinque anni di attività in provincia di Rimini.
Oggi, dunque, non solo è liberata dal peso del reato di evasione fiscale, ma non dovrà nemmeno versare un euro allo Stato italiano e potrà dunque continuare a godersi i suoi risparmi a Dubai, dove nel frattempo ha acquistato un attico e sospeso la sua attività.