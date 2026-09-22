Rimini, errore nell’intervento e diagnosi tardiva: alla 43enne risarcimento di 19mila euro

Doveva essere un intervento programmato, con una degenza prevista di pochi giorni. Si è trasformato invece in una lunga sequenza di ricoveri, infezioni e ulteriori operazioni chirurgiche. Alla fine, però, il Tribunale di Rimini, con la sentenza del giudice Fabrizio Melucci, ha riconosciuto alla 43enne riminese un risarcimento di 19.500 euro. Durante un intervento ginecologico per l’asportazione di una cisti ovarica, infatti, le era stato lesionato l’uretere destro e la complicanza non era stata diagnosticata tempestivamente.