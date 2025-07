Rimini, eroico intervento in mare per salvare madre e figlia

Un eroico salvataggio in spiaggia da parte di un ispettore di Polizia fuori servizio e di un amico, che ieri hanno salvato due persone in mare a Rimini. L’ispettore della Sottosezione Polizia Stradale di Firenze Nord, ieri pomeriggio si trovava sulla spiaggia di Miramare di Rimini, nei pressi dello stabilimento balneare “Bagno Ricci”, l’Ispettore, accompagnato da un amico, ha notato due persone in evidente difficoltà in un tratto di mare particolarmente agitato.

Senza esitazione, l’ispettore si è lanciato tra le onde, affrontando condizioni marine proibitive per prestare soccorso. Le due persone in pericolo erano una giovane di nazionalità straniera, in stato di incoscienza a causa di una crisi epilettica in atto, e sua madre, ormai allo stremo delle forze per i ripetuti, vani tentativi di salvarla. Nonostante le notevoli difficoltà legate alla robusta corporatura delle due donne e alla gravità della situazione, l’Ispettore e il suo amico sono riusciti, con straordinaria forza fisica, sangue freddo

e grande attenzione, a riportarle entrambe a riva in sicurezza.

Una volta a terra, l’Ispettore ha immediatamente richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria 118. L’arrivo tempestivo del personale della Croce Azzurra di Riccione ha permesso di confermare l’efficacia delle manovre di primo soccorso effettuate: il graduale ristabilirsi dei parametri vitali della giovane è stata la prova tangibile della competenza e del tempismo che hanno fatto la differenza tra la vita e la tragedia.

“Episodi come questo - sottolinea il Siulp di Rimini - carichi di umanità e di valore, confermano una volta di più che la Polizia di Stato è composta da donne e uomini che, anche fuori servizio, sono pronti a rischiare la propria incolumità per salvare vite umane. Il loro coraggio, la loro dedizione e il profondo senso dello Stato rappresentano un esempio nobile e concreto di ciò che significa servire il Paese”.