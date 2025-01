Rimini, “ero stufo di stare in casa”: 21enne evade dai domiciliari e scatta l’arresto

“Ero stufo di stare in casa”. È quello che si sono sentiti dire la scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Rimini-Viserba, quando hanno tratto in arresto un cittadino albanese 21enne, sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari si erano recati presso la sua abitazione, ma non lo avevano trovato. Immediatamente erano scattate le ricerche, che consentivano di rintracciare il giovane verso la mezzanotte nei pressi della casa mentre stava facendo ritorno.

Portato in caserma, il giovane provava a giustificare il proprio comportamento dichiarando di essere uscito in quanto stufo di stare in casa: concluse le verifiche, veniva tratto in arresto in flagranza del reato di evasione. Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico.