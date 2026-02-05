Rimini. Erminio Pupa: «Mai stato attinto da procedimenti per mafia»

In relazione al titolo di richiamo nella prima di cronaca e all’articolo pubblicato in data 10.11.2024 “Mafia, affari e terreni sequestro da 7,5 milioni” e “Mafia, imprenditore finisce nei guai maxi sequestro da oltre sette milioni”, in cui si faceva riferimento a un provvedimento di sequestro di beni eseguito dalla Guardia di Finanza di Rimini nei confronti di Erminio Pupa, lo stesso, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 47/1948, tramite il suo legale precisa che non è «mai stato attinto da procedimenti per associazione mafiosa».