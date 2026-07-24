Rimini, era ricercato per truffe con le carte di credito: scoperto in hotel con la famiglia

Mercoledì, 22 luglio la Polizia di Stato di Rimini ha eseguito due distinti ordini di carcerazione, emessi nell’ambito di procedimenti penali separati. Nel pomeriggio, gli agenti del Nucleo volanti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, hanno tratto in arresto un cittadino rumeno di 46 anni, destinatario di una revoca di sospensione di un ordine di carcerazione. L’uomo era alloggiato in un hotel della provincia insieme alla famiglia ed è stato rintracciato in una stanza della struttura. Dagli accertamenti era emersa a suo carico una cattura con carcerazione per reati contro il patrimonio, quali indebito utilizzo, la falsificazione e l’alterazione di carte di credito e furto. Dopo l’arresto è stato condotto presso la locale casa circondariale.

In serata la Squadra Mobile della Questura di Rimini ha invece tratto in arresto un macedone di 34 anni che dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione relativa ad una condanna definitiva per omicidio stradale avvenuto in Macedonia il 21 novembre 2010. L’uomo è stato rintracciato presso un hotel di Bellaria-Igea Marina, a seguito di un alert scattato sui sistemi in uso alla locale Sala Operativa della locale Questura.