Rimini, era in vacanza ma finisce in carcere per furto e ricettazione: incastrato dalla banca dati

RIMINI. La Polizia di Stato, nell’ambito di controlli effettuati nelle strutture ricettive, ha eseguito un mandato di cattura nei confronti di un uomo di 42 anni che dovrà scontare 6 anni e 9 mesi per furti e ricettazioni. Gli agenti della Volante hanno effettuato un controllo degli avventori di una struttura ricettiva situata in città. Durante le fasi di identificazione degli ospiti presenti, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su un uomo di 42 anni.

A seguito delle verifiche effettuate tramite la banca dati in uso alle forze di polizia, il soggetto è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di 6 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione, disposta per un cumulo di pene concorrenti relative a reati di furto e ricettazione commessi nel corso degli ultimi anni.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale per dar seguito all’ordine di carcerazione.