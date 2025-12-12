Rimini. Entro lunedì 15 dicembre il progetto del nuovo stadio

Aurora Immobiliare assicura: “Arriva il progetto del nuovo stadio”. Entro lunedì 15 dicembre 2025 - scrive la società in nota -, data di scadenza della proroga concessa dal Comune di Rimini, Aurora Immobiliare provvederà a presentare gli elaborati grafici principali relativi al progetto del nuovo stadio “Romeo Neri”, frutto di un articolato e complesso lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi. Aurora Immobiliare si riserva di apportare eventuali integrazioni o modifiche agli elaborati, anche alla luce degli incontri e del confronto in corso con la Soprintendenza, nonché delle valutazioni degli uffici comunali e degli enti competenti.