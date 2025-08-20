Rimini, entra per rubare in casa e sradica le telecamere di videosorveglianza ma fa scattare l’antifurto e viene arrestato

Ieri mattina, martedì 19 agosto, le Volanti della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un uomo per tentato furto in abitazione. Verso le 10 due pattuglie sono state inviate in via Gambalunga a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un dipendente di una agenzia di sicurezza privata, che, attraverso le telecamere, notava un uomo armeggiare all’interno di una abitazione. Gli agenti si portavano prontamente presso il posto indicato, rimanendo in costante comunicazione con il personale di sicurezza, che, oltre a fornire una descrizione del ladro, riferiva tutti gli spostamenti che lo stesso effettuava all’interno dello stabile. L’uomo, accortosi della presenza del sistema di videosorveglianza, lo danneggiava sradicando le telecamere dal supporto. A seguito di questo danneggiamento, veniva attivato il sistema antifurto nebbiogeno montato all’interno dell’edificio. Gli agenti, vista la fuoriuscita del fumo, circondavano la zona interessata con l’intento di bloccare il ladro, che tentava la fuga, ma gli agenti riuscivano a fermarlo e bloccarlo. In considerazione dei fatti accaduti, vista la sua pericolosità sociale nonché la abitualità nel compiere reati contro il patrimonio e contro la persona, l’uomo veniva tratto in arresto in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.