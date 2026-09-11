Rimini, entra in un ristorante forzando la porta: arrestato

RIMINI. Nella scorsa notte i carabinieri di Rimini hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino serbo di 39 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dell’ipotesi di reato di furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato trovato all’interno di un ristorante sul lungomare Murri dove si era introdotto previa forzatura della porta d’ingresso.

Nel corso della perquisizione personale, i carabinieri gli hanno trovato diversi arnesi da scasso e un tirapugni il cui porto è vietato. Tutto il materiale è stato sottoposot a sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale caserma, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto oggi in tribunale.