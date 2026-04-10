Rimini, entra armato di coltello al Sert per chiedere il metadone: arrestato e subito scarcerato

È stato scarcerato per “insussistenza di gravità indiziaria” il 40enne ucraino che, nel primo pomeriggio di martedì, nonostante gli ambulatori fossero chiusi, è entrato al Sert di via Sardegna armato di coltello per procurarsi la sua dose di metadone, minacciando i sanitari di voler prendere anche la cura dei giorni successivi. Così ha stabilito ieri il gip Raffaella Ceccarelli al termine dell’udienza di convalida. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, su disposizione del pm Davide Ercolani era stato arrestato e portato ai Casetti con l’accusa di tentata rapina aggravata (reato per il quale era stato chiesto il carcere), ma su di lui pendono anche le denunce per porto di armi od oggetti atti ad offendere e oltraggio a pubblico ufficiale per aver offeso i carabinieri intervenuti.