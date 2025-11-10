Rimini, Energia Wind 2020: “Parco eolico, il progetto va avanti: i privati metteranno tutti i fondi”

«Il Parco eolico sarà realizzato interamente con capitali privati. Abbiamo già effettuato le indagini in mare e sulla terra ferma, come richiesto dal Ministero, ed entro l’anno completeremo il progetto esecutivo, che potrebbe contenere un ulteriore allontanamento verso il largo delle pale».
Energia Wind 2020, società di scopo incaricata di progettare la centrale a vento tra Rimini e Cattolica, replica così al sindaco Sadegholvaad.
E per voce del direttore generale, Gabriele Felappi, sgombra il campo dai dubbi sollevati dal primo cittadino di Rimini, in merito alla necessità di fondi statali necessari per costruire l’impianto («sui parchi eolici in Adriatico - ha detto il primo cittadino Sadegholvaad - il governo parli chiaro, faccia un’operazione verità, e dica che i soldi non ci sono e che gli impianti eolici offshore non si possono realizzare»). Impianto, quello al largo di Rimini, che, ad oggi, è costituito da 51 pale di 210 metri di altezza ciascuna dal medio-mare posizionate al largo, tra le 12 miglia (22 km), il primo aerogeneratore, e le 21 miglia (39 km), l’ultimo, capace di produrre 715.000.000 kWh/anno di energia (il 50% del fabbisogno dell’intera provincia di Rimini), e che prevede 1 miliardo di euro di investimento.