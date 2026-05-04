Rimini, energia dai tetti: via al percorso della Comunità energetica rinnovabile e sociale

Energia dai tetti. Prende ufficialmente il via a Rimini il percorso per la realizzazione della prima Comunità energetica rinnovabile e sociale. Con i primi cinque impianti fotovoltaici da collocare sui tetti dell’associazione Parco Marecchia in via Warthema, sulla copertura della palestra “Casa del volley” in via Bidente, dello stabile della Polisportiva Celle in viale Euterpe, del Centro sportivo “Sara Brancia” in via Aleardo Aleardi. Inoltre è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico, rinnovando le pensiline esistenti, nella parte comunale del parcheggio del centro commerciale Le Befane. A questi si aggiungerà la copertura della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” in via Sforza. Per una potenza complessiva installata pari a 1,75 Megawatt e ottenuta senza alcun consumo di suolo. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera è di circa 3,3 milioni di euro, a carico della società proponente Plangreen così come le spese di gestione degli impianti e della Cer per tutta la durata della convenzione. I lavori verranno completati entro l’autunno 2026. Il Comune a breve pubblicherà la manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni alla Cer, istituendo entro il mese di maggio uno sportello informativo e promuovendo alcuni incontri per rendere partecipe la cittadinanza.