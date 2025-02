Rimini, Enada chiude con il +8%

RIMINI. Cala oggi il sipario sulla 37esima edizione di Enada Primavera, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR. La partecipazione di tanti visitatori in fiera (registrato un +8% di presenze rispetto alla precedente edizione) conferma Enada Primavera come il marketplace di riferimento nel Sud Europa e nell’area mediterranea per l’intera industria del gioco e dell’intrattenimento, oltre che un appuntamento immancabile nelle agende di operatori professionali e di aziende italiane e straniere: quest’anno sono raddoppiate, infatti, le aziende estere partecipanti in fiera e provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna, Taiwan.

Soddisfazione, dunque, tra aziende e visitatori trade che si sono incontrati tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese: tante le novità, a ulteriore conferma della dinamicità del comparto, presentate nel corso di tre intense giornate di business, networking professionale e aggiornamento normativo grazie al contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni. Tra i padiglioni della Fiera di Rimini, in contemporanea, si è tenuta come di consueto la 7a edizione di RAS – Rimini Amusement Show, sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro.

Appuntamento al 2026 con la 38ª edizione di Enada Primavera e l’8ª di Rimini Amusement Show.