Rimini, emergenza casa: “Oltre mille richieste di sfratto”

Emergenza abitativa: in provincia di Rimini oltre mille richieste di sfratto. Lo denunciano Cgil e Sunia Rimini. “La riduzione dell’offerta di alloggi destinati ad affitti a lungo termine - si legge in una nota - va arginata con politiche pubbliche a tutti i livelli. Negli ultimi anni, la crisi abitativa in Italia ha assunto proporzioni sempre più preoccupanti. I dati nazionali evidenziano un incremento continuo delle procedure di sfratto, con un grave impatto sulle famiglie più vulnerabili. La situazione in Emilia-Romagna e in particolare a Rimini è una delle più critiche, con un numero crescente di sfratti per morosità e una riduzione dell’offerta di alloggi destinati alla locazione a lungo termine. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 in Emilia-Romagna sono stati emessi 2.795 provvedimenti di sfratto, di cui il 74,8% per morosità. Questo dato riflette chiaramente la difficoltà economica di molte famiglie nel sostenere il peso crescente degli affitti. Rimini, in particolare, ha registrato 263 provvedimenti di sfratto emessi, con una riduzione complessiva del 16,5% rispetto al 2022. Nonostante questa riduzione, il fenomeno resta grave, con 1.009 richieste di esecuzione e 113 sfratti effettivamente eseguiti”.