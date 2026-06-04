Rimini, emergenza casa: “Il dilagare degli affitti brevi ha rallentato”

«I proprietari di casa stanno tornando al mercato degli affitti lunghi. Ai contratti agevolati che ritengono più convenienti e lucrosi rispetto a quelli liberi e perfino alle locazioni brevi». Andrea Buttafuoco, segretario provinciale del Sunia-Cgil, nel riconoscere un importante cambio di passo nel settore immobiliare («nei primi cinque mesi del 2026 c’è stato un incremento del 15% di questi nuovi contratti, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente»), mette in guardia gli inquilini da alcuni aspetti negativi che questo comporta.
«Se da un lato ci sono più appartamenti a disposizione – sottolinea – dall’altro dobbiamo fare i conti con gli affitti mensili che sono ancora troppo alti e spesso inaccessibili per tante famiglie riminesi».