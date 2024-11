Rimini, Elios chiude in centro dopo 65 anni: “Troppe spese, decisione sofferta”

Dietro la «sofferta e imminente chiusura» risiedono diversi motivi dalla scomparsa del fondatore, «che era l’anima del negozio», all’impossibilità «di sostenere le spese per pagare oltre all’affitto le due commesse necessarie», vista il prossimo pensionamento della signora Maria Grazia. Anche Elios quindi abbasserà la serranda per sempre. Una scelta che ha lasciato interdetti i clienti storici, almeno quattro generazioni che considerano questo spazio un’istituzione e un punto d’approdo a fronte della qualità e del rigoroso made in Italy. «Sono cresciuta qui - sottolinea la 48enne - e avrei portato avanti il negozio ma ho una famiglia e contare su diversi dipendenti implica molte spese». Negli anni ruggenti della Romagna, Elios ha contato anche su cinque commesse alla volta che, «entrate quando avevano appena superato la licenza di terza media, ci hanno salutato quando erano già nonne». A conquistare riminesi e turisti, che hanno incontrato il sorriso e la competenza di un’intera famiglia, è stato anche l’ambiente su due piani, in stile anni Settanta nei toni caldi del legno con un’insegna in arancione. «È triste - conclude Laura - che in centro vengano meno tante realtà come la nostra, botteghe storiche a conduzione familiare dove la gente trova ancora un’isola di cordialità e di ascolto. Siamo una famiglia allargata, cosa impensabile per un centro commerciale. Bello un negozio così, ci ripete la nostra clientela, perché ha ancora un’anima».

