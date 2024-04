Rimini. Elezioni, la stoccata dell’assessore Gianfreda: “Si parli prima dei problemi alla sanità e poi dei candidati”

Liste di attesa infinite, visite specialistiche rimandate anche per mancanza di soldi, milioni di persone che rinunciano a esami e accertamenti medici. L’assessore alla salute, Kristian Gianfreda, porta alla luce una questione non certo nuova, approfitta però del sempre più probabile appuntamento con le “urne regionali” per chiedere al centro sinistra una “cosina” semplice: prima del balletto dedicato ai candidati, affrontiamo questi problemi nel confronto con la popolazione. Le richieste? «Più medicina territoriale, più medici e infermieri, stipendi adeguati».

“E diciamolo”

Allora. «Oggi la notizia “politica” più importante in Italia è, a mio parere, questa - scrive l’assessore Gianfreda -: secondo i recenti dati forniti dall’Istat, nel 2023 sono stati 4,5 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare a visite mediche o accertamenti diagnostici per problemi economici, lunghe lista di attesa o difficoltà di accesso».

Logica conseguenza. «Se è banale e un po’ demagogico dire “occorrono risposte urgenti” sarebbe almeno segno di responsabilità potenziare la spesa pubblica e riorganizzare e ammodernare lo stesso sistema sanitario intorno a quello che oggi è il collante sociale più importante d’Italia».

Sanità al centro

In un momento in cui le persone sono chiamate alle urne fra amministrative, europee e probabilmente elezioni regionali (in autunno) va posto con decisione il tema della giustizia sociale. «Ora è più che mai fondamentale un cambio di prospettiva da una gestione basata sul contingente a una visione a lungo termine che necessita di un investimento proattivo e strategico innanzitutto della politica. Questo deve essere fatto sia sul fronte delle strutture sanitarie che sul fronte del potenziamento della medicina territoriale, passando dal bisogno prioritario di incrementare il personale medico, infermieristico e sanitario, incentivandolo attraverso la formazione e quindi con stipendi adeguati».

“Proviamo a cambiare”

Consigli utili per il centro sinistra in vista degli appuntamenti con le urne. «È ormai molto probabile che anche nella nostra regione si vada a votare nei prossimi mesi - conclude Gianfreda -. Ecco, se c’è una cosa che mi piacerebbe è che, ad esempio, il centro sinistra facesse di questo, il tema centrale del programma nella ricerca di fiducia dei cittadini e degli elettori, promuovendo un miglioramento concreto nella collettività, pur consapevole che - anche con i suoi problemi - la sanità emiliano romagnola è tra le migliori del Paese. In soldoni, meglio confrontarsi subito con la popolazione su questo piuttosto che dare il via al balletto sui candidati. Demagogia? No, realismo».