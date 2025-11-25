Rimini. Effetto Sinner sui campi del Tc Viserba: anziani in fila per le lezioni di tennis

Il tennis per tutti, dagli Over ai fragili, per superare le ultime barriere che limitano la pratica di questa straordinaria disciplina che si può giocare a tutte le età ed in tutte le varie situazioni personali. Il motore e centro delle operazioni è il Tennis Club Viserba, ma si tratta di una sinergia pubblico-privato con diversi attori.

Il Centro Socio Culturale e ricreativo “Viserba 2000” Aps e il Tennis Club Viserba, hanno lanciato insieme un progetto di inclusione e sviluppo sociale per il territorio sul quale operano, finalizzato alla pratica del tennis da parte delle categorie più fragili, residenti nelle aree di Rimini, Viserba, Rivabella e Torre Pedrera.

Il progetto si chiama “Tennis per Tutti-Tutti per il Tennis” ed è rivolto a tre categorie di soggetti: persone Over 70 che non abbiano mai approcciato alla pratica del tennis e non siano già soci del Tennis Club Viserba o di altri circoli tennis della provincia. Inoltre è rivolto a persone con una disabilità motoria, sempre residenti sul territorio, che vogliano avvicinarsi alla pratica del tennis in carrozzina ed infine ai ragazzi da 6 a 12 anni, segnalati dal Servizio sociale territoriale, che non hanno un rapporto continuativo con la pratica sportiva in generale e che vogliano provare il tennis, anche allo scopo di socializzazione con i loro coetanei, all’interno della scuola addestramento tennis stabile del Tc Viserba, quindi con maestri ed istruttori qualificati.

Il corso di tennis per gli Over 70 è già partito ed ha avuto un successo clamoroso, si svolge tutti i martedì dalle 8.30 alle 10.30, per un totale di otto lezioni pratiche. E sempre, tutti i martedì prima delle lezioni, c’è anche la colazione offerta dal Circolo. Tutta l’attrezzatura sarà fornita dal Tc Viserba e verrà data in omaggio al termine del corso. Martedì scorso, al primo incontro, sono stati formati quattro gruppi composti da tre Over 70 con due maestri coinvolti Luca Gasparini e Luca Bartoli.

«Abbiamo avuto un riscontro eccezionale e quasi inaspettato. Il corso era progettato per un massimo di 8 persone, ne abbiamo prese 12 per le tante richieste. Alla prima lezione sono arrivati tutti puntualissimi – sottolinea il presidente del Tc Viserba, Fabio De Santis - hanno fatto la loro colazione compresa nel programma, hanno iniziato a fare quattro chiacchiere, poi hanno conosciuto i maestri e hanno provato le divise. Anche quelle sono fornite gratuitamente dal circolo e rimarranno ai partecipanti a fine corso, in caso abbiamo voglia di continuare a cimentarsi con gli sport di racchetta. Siamo tutti molto soddisfatti e i partecipanti oggi hanno restituito feedback di grande entusiasmo. Bellissimo!».