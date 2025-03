Rimini, edificio sgomberato dagli abusivi: una denuncia

Si è conclusa nella notte un’operazione della Polizia Locale di Rimini, iniziata nel pomeriggio di lunedì, tesa a liberare un edificio occupato abusivamente da alcune persone. L’intervento ha portato all’identificazione di due persone, con conseguente denuncia per uno di loro.

L’operazione ha preso il via a seguito della segnalazione del proprietario dell’immobile nelle adiacenze della rotatoria delle Befane, che aveva denunciato l’intrusione di persone all’interno dell’edificio abbandonato. Durante un primo controllo effettuato lunedì pomeriggio dagli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana, con il supporto delle unità cinofile, è stata accertata la presenza abusiva di alcune persone, che avevano allestito giacigli di fortuna con materassi e altri oggetti. Un secondo sopralluogo, eseguito nella notte, ha confermato la situazione: gli agenti hanno trovato due persone, una nascosta all’interno dello stabile e l’altra all’esterno. Dopo le dovute procedure di identificazione, uno dei due è stato denunciato per “Invasione di terreni o edifici altrui, pubblici o privati”. Al termine dell’intervento, la Polizia Locale, insieme al proprietario dell’edificio, ha avviato le operazioni di pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, con l’intervento di un muratore, verranno ripristinate le chiusure violate per evitare nuove intrusioni.