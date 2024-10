Rimini, Ecomondo Off: incontri, mostre e visite guidate per scuole e cittadini

Sarà un mese di novembre tutto dedicato all’ambiente e alla sostenibilità green quello che Rimini Blue Lab propone alle scuole, ma anche ai cittadini. Tra incontri, mostre e visite guidate. E con un calendario di oltre venti eventi che dal 5 al 26 novembre si svolgeranno in diversi luoghi della città, dal centro storico alla Cineteca, dalla Biblioteca al Museo Fellini, oltre alla Fiera. Si partirà, infatti, con Ecomondo (5-8 novembre) e con la mostra “Archeoplastica” (ore 9.30-13.30) durante la quale saranno esposti antichi rifiuti spiaggiati databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80 con l’unico intento di sensibilizzare i visitatori, in particolare gli studenti delle scuole secondare di 1° e 2° grado, sul problema dell’inquinamento del mare causato dalla plastica. Questo mentre nel centro storico, dal 5 al 7 novembre, ci saranno delle visite guidate sul tema “L’acqua nella storia di Rimini” (ore 9.30-12.30) attraverso le quali sarà analizzato il rapporto dei riminesi con il mare nelle varie epoche storiche tra abitudini quotidiane, presenza di corsi d’acqua dolce all’interno della città, e porto. Il 6 novembre (9-11.30), poi, presso la cineteca di via Gambalunga ci sarà l’iniziativa “Aver cura del territorio”, riflessione sulla necessità di proteggere i territori dagli effetti del cambiamento climatico. Il 7 novembre (9-11.30), invece, sempre in cineteca sarà la volta di “I musei etnografici di San Michele all’Adige e di Santarcangelo di Romagna si raccontano”, un’iniziativa, anche questa riservata alle scuole superiori, che partendo dal patrimonio conservato punta a far comprendere il presente. Mentre l’8 novembre (9-12), anche in questo caso in cineteca, si studieranno le tartarughe (coinvolte le scuole medie) e il surriscaldamento del mare. Intanto, a partire dal 6 novembre e fino al 24 presso il Fellini museum e palazzo del Fulgor sarà allestita la mostra “Suoni e segni di Vaia” (ore 14-17), una sorta di percorso sensoriale e visivo che permetterà ai visitatori di rivivere l’impatto emozionale di un evento atmosferico estremo che colpì vaste aree alpine a fine ottobre 2018.

Le iniziative proseguiranno il 16 novembre (ore 17.30 cineteca), con la conferenza sul “Cambiamento climatico e sui fenomeni meteorologici estremi”; il 19 novembre (ore 17.30 cineteca) con la conferenza sugli “Sconvolgimenti climatici e il ruolo delle imprese tra benessere dei lavoratori e interventi sul territorio”; e il 26 novembre (ore 18 cineteca) incontro su “Allerta meteo e adattamento al cambiamento climatico”, con la proiezione, alle 21, del docufilm “Anime nel fango”, che racconta la drammatica esperienza dell’alluvione del 2023 in Emilia-Romagna e testimonia la capacità di uomini e donne e delle istituzioni di reagire alla tragedia.