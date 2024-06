Rimini. Ecco tutte le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” per la Festa del 2 Giugno

Festa della repubblica, nel corso della serata di sabato il prefetto Padovano ha consegnato sette onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica:

Ufficiale Olimpia ABBATE – Questore della provincia di Rimini

Originaria della Provincia di Caserta, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Entrata nella Polizia di Stato nel 1990, dopo il corso di formazione, nel 1991 è stata assegnata al Compartimento Polizia Postale di Napoli.

Nel 1993 è stata trasferita presso la Questura di Caserta ed assegnata alla Squadra Mobile, dove ha diretto dapprima la sezione narcotici ed in seguito la sezione criminalità organizzata, divenendone Dirigente nell’anno 2001.

Dall’Agosto 2007 al 2016 ha assunto l’incarico di Capo di Gabinetto del Questore della Provincia di Caserta per poi essere nominata Vicario del Questore della Provincia di L’Aquila.

Promossa Dirigente Superiore della Polizia di Stato con decorrenza 30 giugno 2019, ha diretto il Compartimento per la Polizia Ferroviaria Marche Abruzzo e Umbria e, dal gennaio 2020, il Compartimento per la Polizia Ferroviaria Campania con sede in Napoli.

Il 28 ottobre 2021 è stata nominata Questore della Provincia di Pistoia.

Il 13 novembre 2023 ha assunto l’incarico di Questore della Provincia di Rimini.

Ufficiale Stefano CALDATO - Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri

Nato a Treviso, si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri nel settembre 1993 e ad oggi assolve le funzioni di Capo Equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Riccione.

Nel corso della carriera militare, il sig. Caldato ha manifestato un costante impegno in favore di persone bisognose ed in stato di emergenza.

Nel 2014 ha partecipato alla Missione Umanitaria Pro-Kosovo e nel 2015 ha raggiunto la Base Militare Interforze UNIFIL di Sciama in Libano, per la distribuzione di aiuti umanitari.

Durante l'emergenza pandemica si è adoperato per garantire sostegno alle famiglie in difficoltà e nel 2022 ha collaborato alla raccolta di aiuti umanitari per la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (MISIN) e di attrezzature ospedaliere destinate alla Missione UNIFIL della Croce Rossa libanese.

Nel 2004 ha ricevuto un Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna per aver salvato una famiglia da un’abitazione in fiamme.

Nel 2015 è stato riconosciuto quale “Vittima del dovere e della criminalità“.

Cavaliere Immacolata DELLE CURTI - Viceprefetto

Nata a Marcianise, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, è entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno nel 1985, svolgendo il suo primo incarico dirigenziale come Vice Capo di Gabinetto presso Prefettura di Pavia.

Trasferita nel 1998 alla Prefettura di Caserta, ha maturato significative esperienze nella direzione delle diverse aree amministrative, operando altresì quale Commissario Straordinario per la gestione di diversi comuni, nonché svolgendo l’incarico di Commissario prefettizio per la gestione dello smaltimento rifiuti.

È stata, inoltre, componente di Commissioni di indagine per la verifica della sussistenza di infiltrazioni mafiose in alcuni comuni della provincia di Caserta.

Promossa Viceprefetto nel 2015, dopo circa un anno di permanenza presso la Prefettura di Reggio Emilia, viene assegnata alla Prefettura di Rimini dove ha dimostrato costante dedizione nello svolgimento dell’attività professionale. Encomiabile, in particolare, il contributo fornito in occasione dell’emergenza ucraina nel corso delle complesse operazioni connesse all’accoglienza dei profughi.

Dal 2021 sino al collocamento a riposo, la dott.ssa Delle Curti ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Rimini.

Cavaliere Luigi ROMAGNUOLO - Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare

Nato a San Severo, si è arruolato nell’Aeronautica Militare nell'ottobre del 1983. Attualmente, riveste il grado di Tenente Colonnello.

Laureato in Sociologia presso l'Università degli Studi di Urbino, ha conseguito successivamente il Master in “Diritto Internazionale Umanitario” presso l ‘Università Telematica di Napoli.

Nel corso della carriera militare ha ricoperto diversi incarichi, fra i quali quello di Comandante del 415° e del 401° Gruppo Servizio tecnico Operativo della 1^ Brigata Operazioni Speciali di Cervia. Dal 2021 ricopre il ruolo di Comandante del 401° Gruppo Servizio tecnico Operativo del 15° Stormo di Cervia.

Nel corso della carriera, il Tenente Colonnello Luigi Romagnuolo ha ricevuto numerosi attestati di pubblica benemerenza, croci commemorative e medaglie NATO.

Cavaliere Pietro LEROSE – Colonnello dell’Aeronautica Militare

Nato a Tricarico, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia.

Nel 1996 è stato nominato Tenente dell’Aeronautica Militare, specializzandosi successivamente in studi internazionali strategico-militari.

Assegnato al Comando Aeroporto Rimini, ha svolto l’incarico di Capo Servizio Amministrativo.

Nel 2005 ha assunto servizio presso la base di Cervia, dove ha ricoperto la funzione di Capo Servizio Amministrativo e Consulente Giuridico del 5° Stormo, della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali e del 15° Stormo.

Nel 2018, presso il Servizio di Commissariato e Amministrazione – Reparto Amministrazione del Comando Logistico con sede a Roma, ha svolto l’incarico di Capo del 4° Ufficio “Indirizzo e Coordinamento Amministrativo”.

Nel 2022 è stato assegnato al Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, dove ha diretto l’Ufficio “Affari Giuridici Consulenza Legale, Studi e Ricerca” e l’Ufficio “Pianificazione Finanziaria” del Reparto Operazioni.

Nel 2016 ha frequentato, inoltre, presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, il corso di Consigliere Giuridico delle Forze Armate.

Cavaliere Enzo BELLAGAMBA - già Aviere dell’Aeronautica Militare

Nato a Jesi, si è arruolato nell’Aeronautica Militare nel 1973. Nel 1982 ha conseguito la laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Venezia.

In qualità di atleta schermidore è stato trasferito presso il 2° centro sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, dove ha fatto parte di prestigiosi Team sportivi e gareggiato con i colori dell’Arma azzurra.

Dal 1999 socio dell’Associazione Arma Aeronautica-Sezione di Rimini, ha prestato la propria collaborazione in occasione di molteplici raccolte fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla.

In qualità di ex Capo Reparto Boy-Scout Nautici, il dott. Bellagamba ha continuato a svolgere attività di insegnamento della scherma presso scuole statali ed associazioni schermistiche, dimostrando grande impegno nell’avvicinare i giovani alla pratica sportiva.

Ha ricevuto dal CONI la Stella al Merito Sportivo di bronzo e d’argento e, nel 2022, la Federazione Nazionale Scherma gli ha conferito il “Distintivo d’Onore di Bronzo”.

CAVALIERE MICHELE CHIARETTI – DIRETTORE MONDAINO YOUNG ORCHESTRA

Nato a Urbino, si è diplomato presso il Conservatorio “Gioachino Rossini di Pesaro”.

Dal 1996 svolge e coordina l’attività didattica musicale della Scuola di Musica del Corpo Bandistico di Mondaino.

È stato primo clarinetto dell’Orchestra di fiati “Gioachino Rossini” di Pesaro, nonché fondatore e direttore del Coro Polifonico Giovanile “AllStars” di Rimini, con il quale ha vinto un 2° ed un 3° premio al concorso nazionale “Città di Faenza”.

Nel 2011 ha fondato la Mondaino Young Orchestra, oggi tra le più̀ importanti formazioni giovanili Jazz in Europa e considerata un unicum come modello didattico jazzistico giovanile nel territorio nazionale.

Sotto la direzione del Maestro Chiaretti, la Mondaino Young Orchestra è stata insignita di numerosissimi riconoscimenti e premi, vincendo il “Festival Mondiale della Musica Scolastica” al Teatro Ariston di Sanremo, il Concorso Internazionale “Città di Treviso” 2013, il “Premio Cerni Eugenia Vitale” 2014, “Umbria Jazz Contest 2015”, “Premio Rosa dell’Umbria” 2017, il Concorso Nazionale “Giovani in Crescendo” 2018, il “Premio Riz Ortolani” 2019, il “Premio Rosa dei Malatesta” 2022, il Premio Internazionale Musicale “Città di Pesaro” 2023, la borsa di studio 2023 della “Gerry Mulligan Foundation” (New York).

L’esemplare esperienza formativa della Mondaino Young Orchestra gli è valsa un Encomio Solenne da parte del Comune di Mondaino per “...l’opera di diffusione della cultura musicale verso i giovani e per la promozione nel mondo dell’immagine di Mondaino”.

Nel 2022, Michele Chiaretti e la sua MYO hanno rappresentato l’Italia al Festival Mondiale delle orchestre giovanili “Summa Cum Laude” di Vienna, venendo in tale occasione ricevuti dall’Ambasciatore Italiano a Vienna.