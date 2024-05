Rimini, ecco “Magnetica”, la succursale della casa di cura “Montanari”

Prende vita una nuova, importante realtà sanitaria nel cuore di Rimini. E’ stata inaugurata nella giornata di sabato 18 maggio la succursale riminese della Casa di Cura privata e accreditata ‘E. Montanari’ di Morciano di Romagna, ospedale privato fondato nel 1913 e che proprio lo scorso anno ha festeggiato 110 anni di attività.

Si tratta di ‘Magnetica’, in via Largo Bertuzzi, un centro diagnostico per immagini altamente avanzato in cui è possibile richiedere privatamente esami di risonanza magnetica per tutte le articolazioni, colonna e bacino ed ecografie multidisciplinari, alle articolazioni, ai tessuti ed all’addome. ‘Magnetica’ costituisce, a tutti gli effetti, una nuova sede per la Casa di Cura privata e accreditata ‘E. Montanari’. Il tutto si affianca alla rete poliambulatoriale del Gruppo Montanari Salute, costituita ad oggi da otto sedi dislocate in tutta la provincia di Rimini: la Clinica Medica Estetica Lilium di Rimini, Poliambulatorio Valturio (Rimini), Centro mammografico Sant’Agata (Rimini), Exis centro medico fisioterapico e riabilitativo (Riccione), Exis Mille - poliambulatorio medico (Riccione), Poliambulatorio Medicina 2000 (San Giovanni in Marignano), Poliambulatorio Santarcangelo con due sedi (Santarcangelo di Romagna).

‘Magnetica’ si avvale di strumentazioni all’avanguardia, come un macchinario per risonanza magnetica della ditta Esaote, da 0,4 tesla, che permette di effettuare diagnosi e controlli per tutte le articolazioni (mano polso gomito spalla, piede caviglia ginocchio anca, bacino e anche colonna cervicale, lombare e sacrale). L’apparecchiatura è aperta e questo è un importantissimo punto di forza, per le tante persone che soffrono di claustrofobia o hanno difficoltà negli spazi chiusi. Questa risonanza elimina completamente il problema e offre una sensazione di comfort per il paziente unite alla qualità di risoluzione. Il macchinario per la risonanza di Magnetica, si affianca all’altra risonanza magnetica da 1,5 tesla che è invece a Morciano di Romagna, presso la Casa di Cura ‘Montanari’, adibita all’esecuzione di esami di neuroradiologia (encefalo e colonna) e dell’addome anche con mezzo di contrasto, oltre che muscoloscheletriche.

La struttura che ospita ‘Magnetica’ ha una zona di accoglienza predisposta per il paziente e un’ampia stanza di risonanza che consente l’esecuzione dell’esame in totale comfort, anche coadiuvato da un sistema di illuminazione studiato per rilassare il paziente durante l’esecuzione dell’esame. La risonanza non è in nessun modo dolorosa né invasiva, sono sufficienti 20-30 minuti distesi, per effettuare la scansione delle immagini dell’articolazione o della colonna, ed ottenere ottime immagini, fondamentali per il supporto alla diagnosi e cura. Non ultimo, un ulteriore punto di forza è la refertazione, in tempi brevissimi, poiché è stata organizzata una rete di professionisti radiologi che è a disposizione per rendere il servizio di restituzione dell’esame refertato in tempi brevissimi, con specialisti radiologi di chiara fama sul territorio riminese.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte l’assessore del Comune di Rimini Mattia Morolli, il dottor Luca Montanari, la dottoressa Lia Montanari e la dottoressa Marina Montanari (direzione della Casa di Cura e del Gruppo Montanari Salute), Maria Cristina Tripoli e Chiara Broccoli, manager delle sedi del Gruppo oltre ad una nutrita partecipazione della cittadinanza, che ha ben accolto questo nuovo servizio sanitario nel cuore di Rimini.