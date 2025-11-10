Rimini, ecco la rotonda “Mike Bongiorno”: si trova tra le vie John Lennon ed Elvis Presley

La città di Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno, storico volto della Tv italiana. Il popolare conduttore, ricordato anche per il suo impegno durante la Resistenza, rientra nelle cinque nuove intitolazioni di spazi pubblici approvate oggi in commissione, tra memoria civile e sociale della città. Intanto partono oggi i lavori di asfaltatura di nove vie cittadine. Oltre a quella a Mike Bongiorno, situata tra le vie John Lennon, Elvis Presley e Fabio Tombari, un’altra rotonda, tra via Girolamo Savonarola e via Riccardo Ravegnani, viene intitolata alla riminese Carla Ravaioli, giornalista, saggista, senatrice e una delle voci più autorevoli del femminismo italiano, alla quale, nel 2006, fu assegnato il Sigismondo d’Oro. Nel quartiere Ina Casa, in via Matteo Tosi, sorgeranno invece i giardini Ariodante Schiavoncini, dedicati al partigiano e scrittore riminese scomparso nel 2013 che ha contribuito allo sviluppo del quartiere Ina Casa, promuovendo la nascita del circolo ricreativo dedicato ad Olga Bondi, della polisportiva Zeta e di una delle più importanti Case del popolo della città. Il tratto 6 del Parco del mare, da piazzale don Giancarlo Ugolini a viale Siracusa, prende il nome di Renato De Donato, fondatore della Publiphono Rimini. Insieme al giovane giornalista Sergio Zavoli realizzò “Voci della Città”, un quotidiano radiofonico di informazione e pubblicità diffuso attraverso altoparlanti in piazza Cavour. Da quell’intuizione nacque la Publiphono, servizio che dal 1952 accompagna l’estate riminese.