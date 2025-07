Rimini, ecco la nuova piscina comunale: aprirà al pubblico nel 2026 VIDEO

Con molto e giustificato orgoglio l’amministrazione comunale di Rimini con il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore Mattia Morolli e la dirigente Chiara Fravisini, accompagnati da tutta la squadra di lavoro e dagli appaltatori, ha presentato questa mattina la fine lavori della nuova piscina comunale di Rimini. Un gioiello progettato in ogni dettaglio per favorire l’inclusività e destinato a sostituire il vecchio impianto al Flaminio (la cui sorte è ancora da decidere). Parco attrezzato, tre vasche, spogliatoi, bar-ristorante, palestra di 100 mq, uffici: è ora in corso la gara per la gestione. L’apertura al pubblico è prevista per inizio 2026.

L’impianto sorge nell’area compresa tra via Sacramora e via Baroni e comprende una vasca principale regolamentare a 10 corsie, con dimensioni di 25x25 metri, affiancata da due vasche dedicate rispettivamente alle attività di acqua fitness e all’avviamento al nuoto per utenza infantile. A disposizione del pubblico anche una tribuna da 150 posti, mentre per le associazioni sportive sono previsti locali per depositare le attrezzature necessarie alla propria attività, oltre a uffici.

Oltre ai corsi di nuoto per bambini, ragazzi, adulti e diversamente abili, la nuova piscina in dirittura d’arrivo (i lavori diretti e accessori verranno completati entro l’estate) offrirà anche il servizio di ristorazione e caffetteria, un’area fitness, un’area giochi, un punto vendita di articoli sportivi. A servizio della struttura sono presenti due aree di parcheggio sui lati sud-est e sud-ovest del parco.

Dal punto di vista impiantistico, la nuova piscina vanta un’architettura energeticamente avanzata, con un miglioramento di oltre il 20% dei parametri previsti dalla normativa per gli edifici a energia quasi zero (NZEB). Le soluzioni tecniche adottate comprendono l’utilizzo di materiali ad alta efficienza termica e tecnologie impiantistiche innovative, tra cui impianti fotovoltaici integrati per la produzione autonoma di energia elettrica e sistemi di recupero termico ad alta efficienza applicati alle unità di trattamento aria, finalizzati a soddisfare interamente il fabbisogno energetico dell’edificio per energia elettrica e acqua calda sanitaria. L’approccio progettuale garantisce un elevato livello di comfort ambientale, riducendo significativamente i consumi energetici.