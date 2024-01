Rimini, ecco la nuova centrale della Polizia Locale: ogni anno gestisce oltre 24mila interventi

Un giorno importante per chi ha a cuore la sicurezza in città. Si è conclusa la completa ristrutturazione della nuova Centrale radio operativa della Polizia Locale di Rimini che oggi ha tagliato il nastro con tutte le infrastrutture e dotazioni tecnologiche rinnovate.

La Cro della Polizia Locale di Rimini rappresenta il centro nevralgico di tutte le attività operative svolte quotidianamente dal corpo di polizia locale di Rimini, gestendo ogni anno oltre 24.000 interventi su un territorio di più di 135 chilometri quadrati che conta circa 7 milioni di presenze turistiche all’anno, coordinando i 236 agenti che formano il Corpo di Polizia Locale di Rimini in sincronia attiva e dinamica con tutti i servizi di emergenza della zona.

Al centro della sala operativa c’è il grande videowall con i suoi 8 pannelli da 55 pollici, collegati a tutti gli occhi puntati sulla città. La completa digitalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie ha implementato fortemente l’efficienza della centrale che, attraverso nuovi sistemi di controllo e coordinamento utilizza flussi dati sempre maggiori. La nuova Cro è capace di operare anche in contesti di forte criticità, quali eventi che comportino la disconnessione delle reti dati ed elettriche e può essere rapidamente trasferita, in caso di emergenza in una qualunque postazione mobile, senza perdere la sua funzione di comando e coordinamento.