Rimini, ecco l’ufficio mobile della Polizia Locale

A Rimini da oggi è attivo l’ufficio mobile della Polizia OLocale, un veicolo che punta a garantire maggior presidio del territorio visto che si può muovere in città anche durante gli eventi di grande richiamo. Collegato con le telecamere cittadine, il mezzo ha delle proprie telecamere esterne (sette in tutto), computer e stampante. Oltre a questo, può svolgere in qualsiasi posizione del territorio tutte le funzioni della centrale operativa, rispondendo per esempio alle chiamate e coordinando le radio mobili, geolocalizzando le pattuglie e facendole così intervenire in maniera più rapida dove necessario. Non solo ma potrà gestire le emergenze nelle calamità naturali dato che ha tutta la tecnologia necessaria per sostituirsi, in brevissimo tempo, alla nuova centrale operativa, anche nel caso che questa non fosse funzionante, spiega il Comune.

Intanto si è concluso in questi giorni il concorso dei sette ispettori selezionati per essere impiegati nel coordinamento, sia per l’attività estiva, sia per il presidio della viabilità. A queste nuove assunzioni, previste in giugno, seguiranno poi le assunzioni dei 20 nuovi agenti per i quali si sta svolgendo il concorso pubblico. Concorso che inizialmente era di 10 posti, poi raddoppiati dalla Giunta per un maggiore e più capillare presidio del territorio comunale. Gli agenti saranno assunti con un contratto “part-time ciclico verticale” a tempo indeterminato per cicli di sei mesi e saranno impegnati nei mesi estivi.