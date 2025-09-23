Rimini, inaugurato il nuovo sottopassaggio per la stazione VIDEO

Un giorno importante per Rimini: raddoppiano gli accessi alla stazione ferroviaria. Allo storico ingresso raggiungibile dal centro della città si aggiunge ora un nuovo padiglione a servizio della marina. A collegarli è un sottopassaggio pedonale passante, ottenuto dal prolungamento del tunnel centrale di accesso alle banchine di arrivo e partenza dei treni, che consentirà di superare la cesura fra le due parti di città cresciute a monte e a valle dei binari. L’opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) con un investimento di circa 8 milioni di euro (costo a vita intera), si inserisce in un protocollo d’intesa tra Comune di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana, FS Sistemi Urbani e Regione Emilia-Romagna.

Il nuovo padiglione

Realizzato in acciaio e vetro, in continuità con gli interventi di riqualificazione della piazza Cesare Battisti sul lato opposto del fabbricato, si affaccia su Piazzale Carso per un’estesa di circa 80 metri. Un’ampia finestra con soglia svasata consente di convogliare luce naturale verso il sottopassaggio, collegato all’atrio da una rampa dolce e da due scale fisse, di cui una collocata in prossimità dell’area riservata al parcheggio delle biciclette di prossimo allestimento e alla sosta breve delle auto. Già predisposti gli spazi per le emettitrici automatiche dei biglietti ferroviari, mentre un ampio spazio chiuso, ricavato all’interno del padiglione, potrà essere utilizzato per ospitare servizi di accoglienza, informazione o attività commerciali.

Il sottopassaggio passante

Ottenuto dal prolungamento del sottopassaggio centrale di accesso ai binari di partenza e arrivo dei treni, con ingresso sul primo marciapiede, si collega al nuovo padiglione su Piazzale Carso grazie a 60 metri di nuovo tunnel, garantendo un comodo e veloce collegamento pedonale fra il centro storico e la marina. Per la nuova porzione di sottopasso è stato scelto un pavimento in gres e un rivestimento in mattoncino rosso, richiamo alle origini romane della città. Percorsi tattili, illuminazione con led a fascia, impianto di diffusione sonora, monitor informativi e impianto di videosorveglianza collegato agli uffici della Polizia Ferroviaria completano la nuova infrastruttura. Installato anche un sistema di pompaggio delle acque meteoriche. La realizzazione del nuovo sottopasso, con struttura in cemento armato realizzata in opera, è stata particolarmente impegnativa. Prima di avviare le operazioni di scavo è stato infatti necessario eseguire opere provvisionali di sostegno in corrispondenza dei binari da sotto attraversare. Per garantire un’altezza interna maggiore e renderlo compatibile con l’infrastruttura di superficie è stato ribassato il piano di calpestio di circa 80 cm rispetto a quello del sottopassaggio storico e realizzata una rampa di pendenza di raccordo fra i due livelli. Il sottopassaggio passante sarà fruibile ogni giorno dalle 5 alle 24 e rimarrà chiuso nella fascia oraria di chiusura degli atrii.

La riqualificazione del parco di Piazzale Carso