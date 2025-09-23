Rimini, inaugurato il nuovo sottopassaggio per la stazione VIDEO

Ottenuto dal prolungamento del sottopassaggio centrale di accesso ai binari di partenza e arrivo dei treni, con ingresso sul primo marciapiede, si collega al nuovo padiglione su Piazzale Carso grazie a 60 metri di nuovo tunnel, garantendo un comodo e veloce collegamento pedonale fra il centro storico e la marina. Per la nuova porzione di sottopasso è stato scelto un pavimento in gres e un rivestimento in mattoncino rosso, richiamo alle origini romane della città. Percorsi tattili, illuminazione con led a fascia, impianto di diffusione sonora, monitor informativi e impianto di videosorveglianza collegato agli uffici della Polizia Ferroviaria completano la nuova infrastruttura. Installato anche un sistema di pompaggio delle acque meteoriche.La realizzazione del nuovo sottopasso, con struttura in cemento armato realizzata in opera, è stata particolarmente impegnativa. Prima di avviare le operazioni di scavo è stato infatti necessario eseguire opere provvisionali di sostegno in corrispondenza dei binari da sotto attraversare. Per garantire un’altezza interna maggiore e renderlo compatibile con l’infrastruttura di superficie è stato ribassato il piano di calpestio di circa 80 cm rispetto a quello del sottopassaggio storico e realizzata una rampa di pendenza di raccordo fra i due livelli. Il sottopassaggio passante sarà fruibile ogni giorno dalle 5 alle 24 e rimarrà chiuso nella fascia oraria di chiusura degli atrii.