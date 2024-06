Rimini. “Ecco il mio Leonardo, non vedente dalla nascita”

«Mio figlio è non vedente dalla nascita. Alle famiglie che si trovano nella mia stessa situazione dico di non scoraggiarsi. Quello che all’inizio si vive come un dolore, poi diventa una grande soddisfazione».

Lucia Briganti, anni 34, ne aveva 25 quando, insieme al marito Francesco Targa, ha scoperto che il suo primo figlio, Leonardo, era cieco dalla nascita. «Una malattia, l’amaurosi congenita di Leber, che si manifesta solo quando i due genitori sono portatori sani», spiega ai nostri microfoni.

Allo spaesamento iniziale, Lucia e Francesco - lei originaria di Cesenatico, lui riminese doc - hanno risposto mettendo in campo tutta la loro grinta e il loro coraggio.

Ad oggi, i due non potrebbero essere più fieri del piccolo, che ha da poco compiuto nove anni d’età: «La nostra è un’esperienza super positiva. È per questo che vogliamo condividerla».

L’articolo oggi in edicola sul Corriere Romagna