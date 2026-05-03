Rimini, ecco il gelato per cani: “Tirano i padroni verso la gelateria”

RIMINI. L’ultima “magia” è il boom del gelato per cani nel rinnovatissimo locale di via Covignano, ma l’intera storia di Giulia Guaitoli e delle sorelle Isabella ed Elena è per certi versi magica. Da film. Dalla vacanza a Tenerife per godersi il meritato riposo dopo la brillante fine degli studi di legge a oggi ci sono infatti in mezzo la sostituzione della toga con il grembiule e le palette da gelataia-pasticciera e una trafila imprenditoriale che ha toccato la Spagna e diverse città italiane prima del ritorno a casa nella natia Rimini con un’attività di famiglia, “Magie”, tutta al femminile che già nell’insegna sprigiona fascino.

Giulia, partiamo proprio dal nome. Perché “Magie”?

«Sono le iniziali dei nostri nomi. Di nostra madre Marzia, del mio e di quello delle mie sorelle Isabella ed Elena che hanno deciso di affiancarmi in questa avventura nata per caso. Siamo tre socie che si dividono i turni e portiamo avanti la gelateria mettendoci ognuna del suo».

Un’avventura appunto, come è iniziato tutto?

«Dopo la laurea in Giurisprudenza, nel 2002 ho deciso di prendermi un anno sabbatico e mi sono regalata una vacanza a Tenerife. Un giorno mi è venuta voglia di un vero gelato italiano, mi sono messa a cercarlo, ma non l’ho trovato e mi sono detta “perché non farlo noi?”. Ne ho parlato con mamma, Isabella ed Elena ed è partito tutto così, con la Romana che in quegli anni lanciava il suo primo franchising. Abbiamo studiato la materia e abbiamo aperto alle Canarie, dove siamo rimaste diversi anni».

Tornate in Italia, l’avventura è proseguita ancora fuori Rimini?

«Sì, prima abbiamo rilevato le Romana di Urbino e di Novafeltria e ne abbiamo aperta una ex novo a Jesi, poi abbiamo preso quella di Cattolica. A un certo punto abbiamo deciso di andare per la nostra strada, ci siamo staccate dal gruppo, abbiamo aperto le nostre senza marchio e, dopo averle vendute, nel 2022 abbiamo aperto nella nostra città, in via Covignano. E’ la quinta estate che siamo qui e la 25esima che facciamo gelato. Abbiamo il laboratorio interno e la parola d’ordine è qualità: oltre ai classici, proponiamo una linea vegana gourmet, gusti senza zuccheri aggiunti ma con Stevia, torte gelato personalizzate e granite siciliane rigorosamente con frutta fresca e quindi dalla proposta dettata dalla raccolta e dalla stagionalità e non dai preparati».

Una stagione, quella 2026 dei grandi anniversari, quali le novità?

«Abbiamo inaugurato una nuova pedana in legno esterno, un dehor giardinetto che ci piace tenere molto curato, abbiamo iniziato a proporre corsi per baby pasticcieri che fanno registrare il sold out ogni mese (ad aprile avevamo 17 bambini e il 9 maggio ne attendiamo altri 14) e, dopo aver intrapreso rapporti e uno studio con un’azienda specializzata con sede a Cesena, abbiamo lanciato “Ice Dog”, il gelato per cani. Con tanto di carrettino ad hoc in cartone che avevamo visto in Fiera e hanno realizzato appositamente per noi».

Perché Ice Dog?

«Lo avevamo proposto già anni fa a Cattolica, qui in via Covignano abbiamo tantissimi clienti con i cani e già dal primo anno abbiamo messo una fontanella esterna per loro. Vista la grande richiesta, abbiamo deciso che era tempo di rifarlo e ci siamo rivolti appunto ad “Ice Dog”. E’ un prodotto studiato, un gelato senza latte, con meno zuccheri e una quantità dal giusto valore nutrizionale. Siamo partite con tre gusti (ananas e ginseng, latte di riso e scaglie di cocco e yogurt e carota viola), che possono degustare in loco o portare a casa in confezioni su misura. Lo manteniamo a -18 e quando lo mangiano qui glielo scaldiamo leggermente al microonde. Ci siamo informate e possono mangiarlo anche i gatti, solo che la porzione da 60 grammi che va bene per un cane di mezza taglia un micio la mangia in tre volte...».

Come sta andando? Quale è la risposta?

«Abbiamo già finito il primo cartone di fornitura e lo abbiamo riordinato, ma non avevamo dubbi visto quanto ce lo chiedevano. Quando i cani lo assaggiano, lo immagazzinano in memoria ed è divertente vedere come tirano i padroni verso la gelateria ogni volta che li portano a passeggio in zona. Stiamo organizzando anche eventi ad hoc e abbiamo contattato una ragazza che si occupa di motricità per cani per creare una giornata con bimbi e quattrozampe chiusa da una degustazione finale per tutti».