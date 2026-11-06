Rimini, ecco il Calendario Storico 2027 dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, presso il Comando Carabinieri di Rimini, il Comandante Provinciale, Colonnello Daniele Giulio Clemente Credidio, ha illustrato agli organi di informazione locali il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2027. L’evento si inserisce in una tradizione editoriale profondamente radicata, capace di rinnovare, anno dopo anno, il legame autentico e fiduciario tra l’Istituzione e i cittadini. Il tema portante scelto per il 2027, che orienterà l’intera comunicazione istituzionale, è “Gli sguardi che proteggono”.

A differenza delle passate edizioni, caratterizzate da linguaggi grafici e pittorici, quest’anno l’Arma ha scelto di affidare la propria narrazione alla fotografia, uno strumento capace di restituire con immediatezza la concretezza fisica del servizio e l’umanità del personale.

Le immagini, realizzate da Franco Cappellari, catturano l’essenza dell’attività quotidiana: non la rappresentazione di momenti straordinari, ma il valore di una presenza costante, fatta di ascolto, osservazione e assunzione di responsabilità.